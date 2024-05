inutili i tentativi di soccorso

Una tragedia immane si è verificata nella giornata di ieri, domenica 26 maggio, a Jesi. Luciano Porcarelli, un musicista di 71 anni, ha accusato un malore mentre si esibiva con i suoi compagni di band durante un evento per le Cantine Aperte. I tentativi di rianimazione dei presenti prima e dei soccorritori giunti sul posto poi non sono serviti ad evitare il peggio. Il dramma ha lasciato sgomenti i tanti presenti.

La città di Jesi è sotto shock per una tragedia che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, nell’azienda agricola Zaccagnini, in contrada Salmàgina di Staffolo, dove si stava festeggiando per l’evento delle cantine aperte. I tanti presenti hanno potuto gustare i prodotti tipici e, nel frattempo, godere della musica della Esino River Band, un gruppo musicale molto conosciuto nella zona che ha nel suo repertorio i più grandi successi del Blues e del Rock’nRoll.

Verso la fine della serata, purtroppo, si è verificato un dramma che nessuno dei presenti era pronto a vedere, né si aspettava. Luciano Porcarelli, il batterista della band, ha iniziato a stare male e improvvisamente si è accasciato al suolo, sulla sua amata batteria.

Gli amici musicisti hanno smesso immediatamente di suonare e si sono fiondati su di lui per soccorrerlo. Qualcuno tra il pubblico ha chiamato il numero unico delle emergenze e, in attesa che i medici a bordo di ambulanze e auto mediche, i presenti hanno tentato di rianimarlo.

Le manovre sono ovviamente proseguite con l’arrivo dei medici sul posto, ma tutto si è rivelato vano e alla fine è stato dichiarato il decesso di Luciano per arresto cardiaco.

Oltre che per la sua passione musicale, Porcarelli era noto per la sua attività. Gestiva infatti, insieme a suo cugino Massimo, la storica gelateria a Jesi dei fratelli Ciro e Pio Porcarelli, i loro rispettivi genitori. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e stima comparsi sui social in queste ore, a ricordo di un uomo amato e ben voluto da tutti in città.