“Inutile per l’umanità, bulla e ridicola”: Ginevra Lamborghini risponde all’hater

Il rientro di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip previsto per lunedì prossimo (deve scontare in tutto 10 giorni di quarantena) ha reso felici i #GINTONIC, ma scontenti tutti gli altri. In queste ore su Twitter un suo hater si è duramente scagliato contro di lei.

“Perciò Ginevra Lamborghini non ti resta che entrare per tr***i Spinalbese” – si legge sul tweet – “Almeno sei entrata per qualcosa di utile e piacevole. E forse verrai ricordata non più per essere solo una bulla ma anche una traditrice senza rispetto e credimi non è da tutti”.

Un tweet a cui Ginevra Lamborghini ha deciso di rispondere con ironia: “In realtà entro perché me so scordata il rasoio. Sto a diventà un orso co tutti sti peli mannaggia”, ma questo messaggio non ha scoraggiato l’hater di turno che ha continuato a inveire contro di lei. “Ridicola” / “Inutile per l’umanità intera” / “Neanche a fare la badante ti prendevano” / “Chi nasce bulla rimane bulla tutta la vita”; e chi più ne ha più ne metta.

Come spiegato poco dopo, il rancore di questo ragazzo è scaturito dalla sua ammirazione per Edoardo Donnamaria, che Ginevra Lamborghini ha esortato a “scappare” lontano da Antonella Fiordelisi.

La loro conversazione è poi diventata irreale (e surreale) fra meduse, polpi, oceani..

Fino a quando Lancillotto non è tornato all’attacco inventando sulla Lamborghini una fake news: “Lo sai che i tuoi dipendenti si vergognano di te perché hanno avuto i figli bullizzati? E tu che fai, invece di stare con loro rientri in Casa per giunta pagata a fare quello che sai fare meglio? Cioè niente! Ma un pochino poco poco ti vergogni?“. Anche in questo caso Ginevra ha deciso di rispondere sottolineando di non avere nessun dipendente.

La conversazione è poi terminata così.

Si vede proprio che Ginevra Lamborghini è in quarantena e deve passare il tempo.