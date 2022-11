Intruso entra in casa, tensione altissima: la sconvolgente scoperta

Quando la donna è rientrata si è subito accorta che un intruso aveva fatto irruzione nella sua casa. La reazione del cane è sconvolgente.

Su Tik Tok girano migliaia di video i cui protagonisti sono gli animali domestici dei creator. Dai più dolci ai più divertenti, questi filmati attirano inevitabilmente l’attenzione degli utenti del social ma alcuni più di altri sono in grado di sfondare e di diventare virali in pochissimo tempo. Com’è successo col video pubblicato da Stefany Antico sul suo profilo e che in pochi giorni ha guadagnato migliaia di visualizzazioni. La donna, proprietaria di un bellissimo Pitbull, ha ripreso il momento in cui si è accorta che un intruso aveva fatto irruzione in casa sua e cercava il cane prima che lui trovasse l’invasore. La parte bella è il finale del video, sconvolgente e divertente allo stesso tempo!

In casa c’è un intruso, il cane lo scopre prima della padrona e lo accoglie in modo inaspettato

Ancora oggi moltissime persone credono che alcune razze di cani possano essere più pericolose di altre o che siano per natura “cattive”. Per fortuna ovviamente non è così, anzi, proprio quelle razze additate come mostruose possono dimostrare quanto siano in grado di donare amore, affetto e tenerezza. Proprio come il cane di Stefany Antico, una Tik Toker che nel suo profilo pubblica spesso video insieme al suo adorato Pitbull, un esemplare davvero docile e che non perde occasione per dimostrare la sua bontà.

La ragazza ha pubblicato un nuovo video il 3 novembre e in pochissimi giorni questo filmato è diventato davvero virale!

Il video in questione riprende il momento in cui la ragazza, una volta rientrata nella sua abitazione, si accorge che nel suo appartamento c’era qualcosa di strano. Stefany si è subito resa conto che un intruso aveva fatto irruzione in casa sua. L’intruso però non era qualcuno di pericoloso, per fortuna, ma bensì un gatto! La donna allora inizia a cercare l’animale che si era intrufolato di nascosto e dalle scritte in sovraimpressione si legge ” devo trovarlo prima che lo trovi il mio cane. Lui odia davvero i gatti” e così la tensione nel video sale sempre di più, fino al fantastico momento finale in cui la scena è tanto inaspettata quanto simpatica.

La ragazza aveva infatti scritto che avrebbe dovuto trovare lei il gatto per prima, altrimenti chi sa cosa gli avrebbe fatto il suo Pitbull. Ma una volta entrata in camera da letto trova il micio intruso tra le braccia del suo cane. Non una scena violenta, come i più si aspettavano, ma una tenerissima immagine del suo cagnolone che abbraccia amorevolmente il nuovo amico trovato in casa. La ragazza infatti era ovviamente ironica, perché conosce benissimo il suo cane e la sua indole e ha così fatto ridere migliaia di utenti che le hanno consigliato di non dividere la tenerissima coppia e di decidere di adottare il gattino così da regalare un amico al suo dolcissimo Pitbull. (G. M.)