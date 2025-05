Intrusione nella Privacy: Il Caso Scioccante di Alex Britti

Un caso di intrusione nella privacy ha coinvolto il cantautore Alex Britti e la sua ex compagna, Nicole Pravadelli. Quest’ultima è accusata di aver utilizzato strumenti di sorveglianza domestica per spiare Britti e raccogliere prove a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del loro figlio di otto anni.

Il tentativo di Pravadelli, avvenuto nel maggio 2022, mirava a dimostrare che l’artista non fosse un genitore adeguato. Quando le prove sono state presentate in tribunale, il giudice ha subito sollevato dubbi sulla loro genuinità, portando all’intervento della procura. Il pubblico ministero Caterina Sgrò ha avviato un’indagine, classificando la condotta della donna come interferenza illecita nella vita privata e dando avvio a un processo contro di lei. Britti, assistito dai legali Alessia Casinelli e Gianluca Tognozzi, ha deciso di difendersi contro le accuse della ex compagna.

Britti e Pravadelli hanno avuto un figlio nel 2017, ma si sono separati due anni dopo. L’artista ha in seguito dichiarato di affrontare le difficoltà dell’essere un genitore single.

Parallelamente, Britti è coinvolto in un’altra indagine, nota come “caso Equalize”: è stato ascoltato come testimone in un’inchiesta su un gruppo accusato di accessi abusivi ai database statali per spiare personaggi pubblici, inclusi Britti stesso. Questo contesto aumenta la complessità della sua situazione legale, evidenziando le sfide legate alla privacy delle celebrità e alle ripercussioni delle relazioni personali in ambito legale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it