Introspezioni sul Cile: Aprendan del Fuego a Roma

Martedì 11 novembre, il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma ospiterà la prima italiana di Aprendan del Fuego, spettacolo del collettivo cileno Pierre Menard. Questo evento, frutto di una collaborazione tra l’IILA (Organizzazione internazionale italo-latino americana) e la Sapienza, si propone di promuovere il teatro contemporaneo latinoamericano.

Aprendan del Fuego esplora la figura controversa di Carlos Lehman, un ufficiale dell’aeronautica cilena e artista autodidatta che si infiltrò nei circoli artistici di sinistra prima del colpo di stato del 1973. Pur essendo rimasto ai margini della storia ufficiale, Lehman ha ispirato due opere significative dello scrittore Roberto Bolaño, apparendo sotto lo pseudonimo di Carlos Wieder. Lo spettacolo intende presentare un ritratto autentico e inquietante di Lehman attraverso materiali d’archivio e testimonianze, riflettendo sulle responsabilità artistiche e sull’ambiguità morale del potere creativo.

Aprendan del Fuego si distingue per la sua combinazione di teatro documentaristico, installazione audiovisiva e performance dal vivo. L’attrice Heidrun Breier interpreta il lavoro di ricerca, mentre la regia è curata da Ítalo Gallardo, noto per il suo lavoro con il collettivo La Laura Palmer. La drammaturgia è di Tomás Henríquez e la scenografia include video e paesaggi sonori dal vivo.

La compagnia Pierre Menard, al suo debutto in Italia, si presenta come un gruppo transdisciplinare attivo nel campo delle arti performative. Dopo il successo a Santiago e Barcellona, Aprendan del Fuego ha attirato l’attenzione della critica internazionale, con valutazioni positive sul suo approccio alla storia della dittatura cilena.

Il progetto è sostenuto da diverse istituzioni e rappresenta un’importante opportunità per esplorare un nuovo linguaggio teatrale che affronta le contraddizioni della storia recente dell’America Latina.