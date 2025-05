Intronizzazione del Papa: Significato e Origini

La cerimonia di intronizzazione del Papa, che si tiene oggi in piazza San Pietro per il pontificato di Leone XIV, è un rito solenne e ricco di significato, frutto di un lungo processo storico che intreccia elementi religiosi e politici. Questo rito è evoluto in un modello di “incoronazione sacra”, con simboli imperiali radicati nella Donazione di Costantino, un documento apocrifo del VIII-IX secolo. Sebbene falso, ha giustificato l’adozione di abiti e simboli regali da parte dei Papi, come il manto di porpora e gli scettri imperiali.

La prima testimonianza del rito di ‘immantatio’ risale al 1048 con Leone IX, e nel tempo si consolidò, ricevendo descrizioni dettagliate da figure come Guglielmo Durando nel suo “Rationale divinorum officiorum”. I colori papali, rosso per il potere e bianco per la purezza, simboleggiano il sacrificio di Cristo.

Nel corso dei secoli, dalla fase avignonese al ritorno a Roma, sono stati stabiliti rituali complessi, culminando con forme codificate nel tardo Quattrocento. Con Clemente VII nel 1525, si abbandonò l’uso del manto e della tiara, segnando un’evoluzione verso un abbigliamento meno imperiale e più pastorale.

La cerimonia di intronizzazione mantiene un legame profondo con le incoronazioni imperiali, risalente al tardo Impero Romano e rafforzato nell’epoca carolingia. I simboli usati – tiara, manto rosso, pallio e anello del pescatore – richiamano le incoronazioni regali. Il rito rimane una sintesi complessa di simboli teologici e visioni del potere, testimoniando l’evoluzione della figura del Papa da leader spirituale a guida morale universale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com