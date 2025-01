Intrigo internazionale dietro il rilascio di Cecilia Sala e il ruolo di Abedini

Mercoledì 8 gennaio, Palazzo Chigi annuncia il ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala, detenuta nello stato iraniano per 21 giorni. La sua liberazione segna un successo diplomatico per il governo, che ha ricevuto complimenti da vari leader, incluso il presidente del Quirinale. Tuttavia, la situazione resta complessa e il governo continua a esprimere cautela.

Il caso di Cecilia Sala è legato a quello di Mohammad Abedini, un ingegnere iraniano arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso dicembre. Nonostante l’Iran abbia negato un collegamento tra i due casi, il governo italiano attribuisce parte del successo nella liberazione di Sala a intense trattative diplomatiche e di intelligence, condotte in particolare dall’Aise. La premier Giorgia Meloni ha ringraziato coloro che hanno contribuito al ritorno di Sala e ha accolto la giornalista all’aeroporto di Ciampino insieme ai suoi genitori e ad altre personalità.

Dopo il suo rientro, Cecilia Sala ha appena il tempo di esprimere gratitudine per l’aiuto ricevuto. Nel frattempo, l’attenzione si sposta su Mohammad Abedini, la cui futura estradizione dall’Italia agli Stati Uniti potrebbe essere coinvolta in un accordo collegato alla liberazione di Sala. Il Wall Street Journal riporta che Abedini potrebbe essere rilasciato dal carcere milanese, con possibili sviluppi nei prossimi giorni.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha però smentito che il focus del suo incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio fosse Abedini, chiarendo che si trattava di questioni relative alla riforma costituzionale. Nordio ha ribadito l’importanza di rispettare le norme legali per quanto riguarda il trattato di estradizione con gli Stati Uniti.

La questione di Abedini e le implicazioni internazionali hanno creato un clima di attesa e domenica, ci si aspetta che la premier Meloni affronti l’argomento durante una conferenza stampa. La storia di Cecilia Sala ha messo in luce sia il valore della diplomazia italiana sia l’intricata rete di relazioni internazionali in cui il suo caso si inserisce.