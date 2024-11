Intrigo a ‘Boss in incognito’: un dipendente tradito in pericolo di sfratto

Un 60enne di Casier, un comune in provincia di Treviso, ha vissuto un’esperienza spiacevole dopo aver partecipato al programma “Boss in incognito” condotto da Max Giusti due anni fa. In quella occasione, il suo capo si era travestito da nuovo collega per ascoltare le sue difficoltà. Il dipendente aveva rivelato di essere oppresso da un mutuo di 60mila euro, che gli impediva di offrire una vita serena alla sua famiglia e di portare in vacanza sua moglie. Il suo superiore, colpito dalla situazione, aveva promesso di estinguere il debito e di regalargli ogni anno una vacanza in un resort a Sharm el Sheik.

Inizialmente, il boss aveva mantenuto la parola e aveva offerto al dipendente la prima vacanza, alimentando le speranze di un intervento anche sul mutuo. Tuttavia, il debito nei confronti della banca non è stato mai saldato. Recentemente, il dipendente ha ricevuto una lettera di diffida dalla banca che richiedeva il pagamento delle rate arretrate, mettendo a rischio la sua casa. Disperato e senza alternative, si è rivolto a un avvocato, Marco Vocaturo, per tutelare i propri diritti.

L’avvocato ha spiegato che se la lettera di diffida non porterà a risultati, intraprenderanno azioni legali contro la società Domina srl, per cui il dipendente lavora, e il dirigente Preatoni, proprietario di un impero di lusso. L’avvocato ha descritto la situazione del suo cliente come disperata e ha ribadito che l’azione legale sarà inevitabile se le promesse fatte in diretta televisiva non verranno rispettate.

Questa vicenda suscita preoccupazione non solo per il dipendente, ma anche in merito all’immagine del programma “Boss in incognito”, che ha l’obiettivo di mostrare le buone pratiche aziendali e la responsabilità dei datori di lavoro. Ora, la risoluzione di questa situazione appare urgente e necessaria per garantire che le promesse fatte vengano mantenute e per evitare ulteriori danni al prestigio dello show.