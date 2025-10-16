18.5 C
Intrighi e polemiche nel Trono Classico di Uomini e Donne

Intrighi e polemiche nel Trono Classico di Uomini e Donne

In queste ultime settimane a “Uomini e Donne” si stanno verificando eventi importanti. Il Trono Classico ha ripreso slancio, con i corteggiatori che si fanno notare. Recentemente, Sara Gaudenzi ha fatto il suo ingresso sul Trono, dopo essere stata corteggiatrice di Flavio Ubirti. La situazione per Cristiana Anania si complica, dato che il suo comportamento ha deluso gli opinionisti.

Nell’ultima registrazione, Maria De Filippi ha aperto il segmento con Sara, che ha deciso di chiamare Jakub. Quest’ultimo si era precedentemente eliminato dalla corte di Cristiana dopo uno scontro. Ora, l’ex tentatore di Temptation Island ha accettato di rimanere per Sara, suscitando l’interesse del pubblico.

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato tramite Instagram che Cristiana è stata duramente criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti l’hanno accusata di essere “falsa” per il modo in cui ha eliminato Jakub, sostenendo che il vero “falso” sia stato lui. Secondo quanto emerso, Cristiana potrebbe essere vista da alcuni come lì solo per visibilità.

Le anticipazioni sulla registrazione hanno svelato anche un atteggiamento controverso di Sara, che avrebbe rivolto occhiate al pubblico per il mancato sostegno con gli applausi. Questo comportamento ha sollevato polemiche, considerando che Jakub ha già destato sospetti tra i telespettatori, molti dei quali stanno dalla parte di Cristiana.

Sara, come corteggiatrice, non ha sempre ricevuto elogi, specialmente quando ha attaccato altre concorrenti. Tuttavia, sembra che la redazione stia vedendo in lei un potenziale interessante, approvando la sua presenza sul Trono, che ha già portato colpi di scena.

