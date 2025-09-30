Intrighi e misteri: il tech thriller si svela in Italia

Dal 30 ottobre su Netflix, torna in scena Famke Janssen, nota per il suo ruolo in X-Men. La nuova serie, proveniente dai creatori di Undercover, esplora con un tocco glamour la realtà della cannabis ad Amsterdam. La protagonista Betty, una moglie tradita, pianifica la vendetta contro l’ex miliardario Jack. Con un passato musicale nel pop, ha tutte le competenze per mettere a disagio il marito e sopraffarlo nell’impero che ha costruito, sfidando leggi e criminali. La serie si presenta come psichedelica e ipnotica, offrendo momenti imperdibili.

Dal 17 ottobre su Sky, arriva The Iris Affair, un thriller tecnologico girato in Italia dal creatore di Luther, con protagonisti Tom Hollander e Niamh Algar. La trama ruota attorno a una minaccia tecnologica globale, incentrata su una donna brillante capace di affrontare questo rischio. Ambientata tra Toscana, Lazio e Sardegna, i personaggi seguono indizi e si trovano immergersi in una pericolosa cospirazione internazionale. È un’opera ambiziosa e intrigante che offre una nuova prospettiva sul nostro Paese.

Infine, The Beast in Me vede protagonisti Claire Danes nei panni di Aggie Wiggs e Matthew Rhys come Nile Jarvis. Anche se non sono forniti molti dettagli, la produzione promette di esplorare dinamiche intense e complesse tra i personaggi. Questa serie si preannuncia come un’ulteriore avventura da non perdere nella ricca offerta delle attuali narrazioni televisive.