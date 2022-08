() – Intred, alla fine del primo semestre, ha riportato un fatturato di 23 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in fibra ottica (FTTH), pari a 13,2 milioni, in aumento del 47% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

“La continua crescita dei ricavi di Intred, anche nel primo semestre 2022, è motivo di grande soddisfazione, in quanto significa che la direzione intrapresa dalla società è quella corretta”, commenta Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred, aggiungendo che “la società, da inizio anno, si è dedicata con grande forza allo sviluppo della rete in fibra ottica su tutta la regione Lombardia e all’attivazione delle utenze FTTH, con un focus particolare sul Bando Scuole che si è riflesso sull’aumento dei km di fibra di nostra proprietà. Sulla base di questi risultati e sulla visibilità fornita dal piano di attivazioni relativo al Bando Scuole, siamo confidenti nel poter mantenere l’analogo trend di crescita per tutto il corso dell’anno”.

La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, core business dell’azienda, che rappresentano l’86% del fatturato, pari a 19,4 milioni, con un aumento dell’11%. I ricavi da prodotti e servizi “una tantum” sono aumentati del 194% a 3,2 milioni, principalmente per effetto dal Bando Scuole, che sta contribuendo in maniera consistente all’espansione delle vendite nelle

province dove la Società aveva una presenza marginale.

In termini geografici, le crescite più significative, in valore assoluto, si registrano nelle province di Milano (+98%), Monza (+91%), Lecco (+77%), Cremona (+76%), Como (+73%) e Bergamo (+24%).