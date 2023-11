Trapunta Invernale Matrimoniale Singola, Trapunta Autunno Inverno Prodotta in Italia, Trapunta Piumone Duck Friendly in più Colori e Misure

Modello

: Un prodotto che garantisce una sensazione di comfort e morbidezza grazie alla qualità ricercata del tessuto; Contenuta in comoda Busta salvaspazio; Certificato Azo Free che garantisce l’utilizzo di materiali e colori NON tossici per la salute.

Cura

: Non candeggiare; Seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta.

Misura

: 1 Piazza 170×260 cm, 1 Piazza e Mezza 220×260 cm, Matrimoniale 260×260 cm, Grammatura al m2 320, Bordatura laser, effetto manopesca.

Contenuto del pack

: Nr. 1 Trapunta della misura selezionata.

✅ ANALLERGICA E ANTI ACARO: Perfette anche per chi soffre di allergie perché le fibre sintetiche respingono gli acari

✅ DISPONIBILE IN PIU’ MISURE: 1 Piazza 170×260 cm, 1 Piazza e Mezza 220×260 cm, Matrimoniale 260×260 cm, Grammatura al m2 320, Bordatura laser, effetto manopesca

✅ PRODOTTO MADE IN ITALY: Duck Friendly, 100% Morbida fibra di poliestere per una maggior durevolezza del prodotto; Certificato Azo Free che garantisce l’utilizzo di materiali e colori NON tossici per la salute

✅ SPEDIZIONE TRACCIATA: Acquistando questo prodotto hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata; Il nostro servizio clienti è a disposizione per rispondere a qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni

47,90 €