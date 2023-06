INTRECCI Piumino 4 Stagioni Bicolore Reversibile, Piumone Interno Double Face Anallergico, disponibile in più Colori e Misure Matrimoniale Singolo 1 Piazza e mezza (Blu/Azzurro, Singolo)

Piumino 4 Stagioni Double Face Reversibile, Piumone Interno Bicolore Anallergico per tutte le Stagioni, disponibile in più Colori e Misure Matrimoniale Singolo 1 Piazza e mezza Autunno Inverno Primavera

Modello

Piumino 4 Stagioni reversibile bicolore adatto per tutte le stagioni; Il nostro piumino garantisce il massimo del comfort durante tutto il sonno, interno in microfibra super resistente ad acari e polvere che può essere utilizzato tutto l’anno; 3 punti calore.

Cura

: Non candeggiare; Seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta.

Misure disponibili

: Singolo 155X200 cm; 1 Piazza e mezza 200×200 cm; Matrimoniale 250×200 cm; GSM 300.

Contenuto del pack

: Piumino In Microfibra bicolore del colore e misura selezionati.

