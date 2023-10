INTRECCI Completo Lenzuola 1 Piazza Sogni d’Oro in Cotone, Parure Letto Singolo Lenzuolo Sotto con Angoli Lenzuolo Teso 1 Federa Dis.61 Manhattan

✅ DISPONIBILE IN PIU’ MISURE: Set Singolo (1P): Lenz. Con angoli 90×200+25 cm, Lenz. Teso 150×240+50 + 1 federa cm 50×80. Set 1 piazza e mezzo (1P2): Lenz. Con angoli 120×200+25 cm, Lenz. Teso 180×240+50 + 1 federa cm 50×80. Set Matrimoniale (2P): Lenz. Con angoli 180×200+25 cm, Lenz. Teso 240×240+50 cm + 2 federe 50×80 cm; Disponibile anche solo coppia di federe 50×80 senza lenzuola✅ PRODOTTO CERTIFICATO, IMMAGINI NITIDE E BRILLANTI: 100 % puro cotone certificato OEKO TEX che garantisce l’assenza di materiali dannosi per la salute e l’ambiente; Rendi unico il tuo letto con stampe di alta qualità che offrono immagini nitide e brillanti✅ LAVABILE IN LAVATRICE: Lavare a 30°; Non candeggiare; Seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta✅ SPEDIZIONE TRACCIATA: Acquistando questo prodotto hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata; Il nostro servizio clienti è a disposizione per rispondere a qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni

31,50 €