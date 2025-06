Intossicazione da cloro in piscina: rischi e sintomi da sapere

Con l’arrivo dell’estate, cresce la frequenza degli incidenti legati all’intossicazione da cloro nelle piscine. Recentemente, a Roma, cinque bambini sono stati intossicati a causa di una fuoriuscita di cloro nella piscina Imperium Eventi, con uno di loro ricoverato in terapia intensiva. Sebbene non sia in pericolo di vita, il rischio di gravi danni neurologici rimane alto.

Il cloro, utilizzato per disinfettare le piscine, è efficace contro batteri e funghi ma può risultare pericoloso in quantità eccessive, causando irritazioni alle mucose, ustioni e problemi respiratori già dopo brevi esposizioni. Tra i sintomi iniziali ci sono bruciori agli occhi e alla gola, difficoltà respiratorie, nausea e, nei casi più gravi, anche sangue nel vomito.

L’intossicazione può verificarsi per inalazione di vapori tossici, ingestione accidentale di acqua o contatto diretto con la pelle. I bambini sono particolarmente vulnerabili, dato il loro maggiore rischio di esposizione. È fondamentale che la manutenzione delle piscine sia curata da professionisti, in conformità con le normative italiane sulla sicurezza.

In caso di intossicazione, è importante allontanare immediatamente la persona dall’acqua, rimuovere i vestiti bagnati e lavare la pelle con acqua tiepida. Se compaiono sintomi gravi, è necessario contattare i soccorsi. L’episodio romano mette in evidenza la necessità di vigilare sulla sicurezza nelle piscine, un tema che solleva preoccupazioni crescenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it