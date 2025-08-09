Intossicazione da botulino in Calabria, indagini in corso

Un grave caso di intossicazione da botulino ha scosso la Calabria, provocando la morte di due persone e intossicando altre dodici. La Procura di Paola ha avviato un’inchiesta e identificato tre indagati, tra cui un commerciante che ha venduto panini a base di broccoli e salsiccia agli avventori. Durante l’interrogatorio, il venditore ha dichiarato di tenere i barattoli di broccoli aperti per attirare i clienti, per poi riporli in frigorifero la sera, una prassi che potrebbe aver messo a repentaglio la sicurezza alimentare.

Le morti sospette riguardano Luigi di Sarno, 52 anni, e Tamara d’Acunto, 45 anni, entrambi deceduti dopo aver consumato un panino presso lo stesso food truck. Di Sarno si è sentito male dopo il pasto e, dopo aver cercato assistenza senza successo, è deceduto durante il trasferimento per una struttura adeguata. La sorella di Tamara, a seguito del decesso della donna, ha segnalato l’accaduto al pubblico ministero, portando alla riesumazione della salma per chiarire le cause.

Il food truck è stato sequestrato, e risulta che fosse esposto al sole per l’intera giornata, fattore che potrebbe aver contribuito alla proliferazione delle tossine. Gli investigatori stanno esaminando anche le procedure di emergenza applicate ai due deceduti, poiché vi sono dubbi sulla tempestività delle diagnosi ricevute.

Contemporaneamente, sono emersi casi analoghi in Sardegna, dove l’organizzatore di un evento gastronomico è stato iscritto nel registro degli indagati dopo segnalazioni di intossicazione, comprese quelle di un bambino di 11 anni, in condizioni critiche. La situazione ha portato le autorità sanitarie a attivare protocolli per garantire cure tempestive.