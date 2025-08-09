Intossicazione da botulino a Cosenza, il dramma di Luigi Di Sarno

Un tragico episodio ha scosso il sud Italia, portando alla morte di Luigi Di Sarno, un 52enne, dopo un presunto avvelenamento alimentare. Il decesso è avvenuto mercoledì a Lagonegro, durante il suo viaggio di ritorno a Napoli da Diamante, in Calabria.

Il malore di Luigi è iniziato lunedì 4 agosto, dopo aver consumato un panino con salsiccia e broccoli da un food truck. La sorella, Filomena, ha raccontato che il fratello l’ha contattata, lamentandosi di sintomi severi. Nonostante i suoi tentativi di porre rimedio, il suo stato di salute è rapidamente peggiorato. Il giorno successivo, Luigi ha ricevuto assistenza in una struttura sanitaria, ma la situazione non è migliorata significativamente. Filomena ha descritto la sua voce debole e le frasi dolorose che condivideva: “Io sto morendo”, diceva, e aggiungeva di non riuscire a respirare.

Dopo aver tentato di trasportarlo a Napoli, Luigi ha perso conoscenza e non è mai arrivato a destinazione. È stato in quel momento che la sorella ha capito la gravità della situazione.

Le indagini hanno messo in evidenza che non è stata solo Luigi a subire questa tragica sorte; altre dodici persone sono state ricoverate per sospetta intossicazione da botulino, con nove di esse in gravi condizioni. Le autorità hanno avviato un’inchiesta, con la Procura di Paola che ha aperto un fascicolo contro il titolare del food truck e due rappresentanti di aziende fornitrici. Tra i reati ipotizzati figura l’omicidio colposo. I corpi dei deceduti saranno sottoposti a autopsia per chiarire le cause esatte delle morti.