19.1 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Attualità

Intossicazione alimentare in Puglia, una vittima e ricoveri gravi

Da stranotizie
Intossicazione alimentare in Puglia, una vittima e ricoveri gravi

Una donna di 56 anni di Ostuni è attualmente ricoverata in ospedale con prognosi riservata a causa di un’intossicazione alimentare dovuta a funghi velenosi. Purtroppo, la stessa intossicazione ha causato la morte della madre, un’anziana di 80 anni, i cui funerali si sono svolti di recente.

L’intossicazione si è manifestata dopo che le due donne avevano consumato funghi, raccolti a casa, più di una settimana fa. Dopo alcuni giorni, l’anziana ha cominciato a mostrare i sintomi dell’intossicazione e si è recata all’ospedale di Ostuni. Nonostante il medico le avesse consigliato il ricovero, ha scelto di tornare a casa. Tuttavia, la sua condizione è peggiorata rapidamente nei giorni successivi, portando infine al decesso.

Dopo il decesso dell’86enne, l’ASL di Brindisi ha contattato la figlia per avviare una serie di accertamenti. Nel frattempo, gli esperti del centro micologico dell’azienda sanitaria stanno indagando per identificare il tipo di funghi che ha causato l’intossicazione e per capire dove siano stati raccolti.

