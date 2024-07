Intoppo per Sarah: parte la musica ma lei non è pronta per cantare

Sarah Toscano sta vivendo il suo sogno portando nelle piazze l’album di debutto (che oggettivamente sta faticando e non poco in classifica) e ieri sera, durante il concerto evento di Radio Bruno su Canale 73, ha avuto un intoppo che non è riuscita a risolvere. La base è partita, ma lei non era pronta a cantare ed è andata nel panico.

LA BASE CHE PARTE MA LEI NON ERA ANCORA PRONTA CREPATA pic.twitter.com/swcft5ef4W — SOS (@gateamiciani) July 17, 2024

Sarah Toscano recentemente avrà aperto anche il concerto italiano dei Black Eyed Peas, ma deve crescere e il Festival di Sanremo, con queste premesse, temo che a febbraio se lo vedrà dal divano di casa sua. E questo lo sa anche lei. “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.

Sarah giustamente vuole presentarsi alla commissione artistica sanremese più preparata e con la canzone giusta. Un intoppo del genere su un palco di quel calibro sarebbe difficile da gestire.