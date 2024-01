Intoppo alle prove di Sanremo, la Mannoia offre 60 caffè

Il gesto di classe di Fiorella Mannoia dopo un piccolo incidente a Sanremo: l’artista offre 60 caffè agli orchestrali.

Durante le prove di Sanremo, un problema tecnico blocca momentaneamente l’esibizione di Fiorella Mannoia, che in quel momento stava provando il suo brano “Mariposa”. Un flop inaspettato, ma l’artista sa come risolvere la situazione: arrivano subito 60 caffè offerti da Fiorella per tutta l’orchestra. Il video è diventato già virale.

Il flop durante le prove di Sanremo

Con il suo solito spirito sportivo, Fiorella Mannoia è riuscita a farsi perdonare dall’orchestra sanremese, che accompagnerà i 30 artisti in gara al Festival. Durante una sessione di prove del suo brano “Mariposa”, la cantante ha dimenticato di indossare le cuffie, un dettaglio che ha portato a un malinteso con l’orchestra.

Ma, invece di lasciare che l’incidente rovinasse l’atmosfera, Fiorella ha deciso di trasformarlo in un momento di condivisione e di risate. Il siparietto è stato ripreso con un video, poi postato subito sul profilo Instagram dell’artista.

Fiorella Mannoia, le scuse con gusto

Ed è stato proprio il marito di Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco, a documentare l’intero episodio. Nel video, la cantante è vista al bancone del bar mentre racconta l’accaduto: “Mi chiedono Fiorella hai sentito? E io, non sento niente, sento solo fuori. Pausa… E Grazie non mi ero messa le cuffie“.

Così si offre per pagare i caffè dell’orchestra. Mani al portafoglio, ed ecco che si pagano ben 60 caffè. Dall’altra parte, Di Francesco esclama “L’artista paga!”, aggiungendo un tocco di ironia all’intera situazione. Un grande gesto di classe da parte di una grande artista, che ha dimostrato la sua generosità.