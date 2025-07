Intitolare uno spazio pubblico a Oriana Fallaci a Pontedera

A Pontedera si sta avanzando la proposta di dedicare uno spazio pubblico alla memoria di Oriana Fallaci, la celebre giornalista e scrittrice fiorentina. La questione sarà esaminata durante il Consiglio comunale di oggi, grazie all’iniziativa del gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

Il consigliere Nicolò Stella ha presentato la mozione, sottolineando il valore professionale di Fallaci, la cui influenza ha oltrepassato i confini nazionali. Nata a Firenze il 29 giugno 1929 e scomparsa nella stessa città il 15 settembre 2006, Fallaci è stata una figura chiave della storia italiana e ha contribuito attivamente alla Resistenza. Inoltre, è stata la prima donna a operare come inviata speciale nei teatri di guerra, affrontando situazioni difficili senza mai piegarsi alle ideologie oppressivi.

Stella ha evidenziato come altre città italiane, tra cui Grosseto e Firenze, abbiano già dedicato spazi pubblici a Fallaci, chiedendo quindi al Consiglio comunale di impegnarsi affinché anche Pontedera segua questo esempio. La proposta mira a onorare la memoria di una donna che ha combattuto per la libertà e ha fatto la storia, sollecitando l’amministrazione a valutare l’iter per intitolare una via, una piazza, un parco o un altro spazio pubblico in suo nome.