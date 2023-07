Intimorito per muoversi, gatto si nasconde nel water rotto tra la spazzatura

Abbandonato in strada, un gatto dal manto grigio, troppo intimorito per muoversi, si è nascosto tra la spazzatura all’interno di un water rotto.

Al lato della strada, gettato tra i rifiuti dalla sua famiglia che non lo voleva più, spaventato e intimorito, un gatto dal manto grigio e dagli occhi color ambra, ha atteso a lungo prima che qualcuno si accorgesse di lui. Abbandonato tra i secchioni della spazzatura, il povero micetto ha trovato in un vecchio water rotto un nascondiglio perfetto e lì ha atteso fiducioso il ritorno dei suoi umani che lo avevano in realtà lasciato per sempre.

Abbandonato tra la spazzatura era intimorito da tutto: ora il gatto Loo ha una nuova vita

La storia dell’abbandono di questo felino viene da New York ed è stata raccontata da un rifugio per animali della zona (gestito dall’associazione Puppy Kitty Ny City), che si è preso cura del quattro zampe spaventato.

L’associazione Puppy Kitty Ny City a New York è un’organizzazione non profit impegnata nella salvaguardia e nella protezione degli animali; così si legge sul profilo social: «NYC based animal rescue with a focus on TNR and rehabilitating street cats. Our GOAL is to never say no to an animal in need» (tradotto in italiano: «Salvataggio di animali con sede a New York con particolare attenzione al TNR e alla riabilitazione dei gatti di strada. Il nostro obiettivo è quello di non dire mai di no ad un animale bisognoso»). Sulla pagina Instagram dall’associazione Puppy Kitty Ny City a New York (account social @puppy kitty ny city) è possibile vedere le immagini che testimoniano il brutale abbandono del gattino. Il micio, un felino tigrato a pelo corto (esemplare di gatto europeo, detto anche celtico dal pelo corto), è stato lasciato vicino ai bidoni della spazzatura.

A seguito di una segnalazione la presidente dell’associazione, Megan Licari, è subito intervenuta per mettere al sicuro il gattino. Il micio è stato ribattezzato con il nome di “Loo“, che in inglese significa proprio “gabinetto” in riferimento al nascondiglio in cui è stato trovato. Così scrive Megan Licari su Instagram: «Questo è Loo, è stato salvato dopo essere stato trovato nascosto in un bagno che è stato gettato nella spazzatura. Abbiamo pubblicato un post molto serio e triste su di lui ed è davvero straziante la situazione in cui si trovava. Abbiamo pensato che un piccolo sollievo comico ci avrebbe fatto venire bene! Quindi prende il nome dalla sua situazione di salvataggio e sarà una situazione che non dimenticheremo mai! Benvenuto nella bella vita Loo!».

Troppo spaventato per muoversi, Loo è rimasto immobile in mezzo ai rifiuti mentre la donna lo accarezzava. Alla fine i soccorritori sono riusciti a trarlo in salvo e a portarlo alla clinica veterinaria. Arrivato al rifugio, il felino, ancora traumatizzato e troppo terrorizzato per uscire, è rimasto nascosto all’interno di un tiragraffi per diversi giorni. Nel raccontare la storia di Loo su Instagram, i volontari ricordano: «Ogni giorno riceviamo video come questo, ogni singolo giorno. Non potevamo dire di no a questo gatto nascosto all’interno di una tazza del gabinetto gettata in strada Abbiamo bisogno del vostro sostegno più che mai». Dopo qualche giorno, il gatto ha inziato a tranquillizzarsi. Una volta uscito dal suo nascondiglio, Loo ha dato prova di tutta la sua dolcezza e riconoscenza ai volontari che si erano presi cura di lui. Nel periodo in cui è rimasto al rifugio, il felino si è mostrato estremamente affettuoso con i nuovi ospiti che arrivavano ogni giorno spaventati (proprio come lui) subito dopo essere stati salvati. Dopo alcuni mesi, Loo è stato notato da una coppia di sposi che ha deciso di adottarlo. Il gattino, così, ha potuto trovare una famiglia disposta a donargli tutto l’affetto che merita. (di Elisabetta Guglielmi)