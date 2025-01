Intimità e Passioni: Il Legame con Cremonini

Malika Ayane, cantante classe 1984, sarà ospite nella puntata di stasera di “Dalla strada al palco”, show di Rai 1 condotto da Bianca Guaccero e Nek. Tra le più apprezzate artiste della musica italiana, Malika ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo e ha anche lavorato come giudice a X Factor. È diventata madre a soli 21 anni, dando alla luce Mia, figlia del suo primo compagno di cui non si conosce l’identità. La cantante ha dichiarato che il loro rapporto era inizialmente molto amorevole, ma dopo la nascita della figlia le cose sono cambiate, portandola a crescere Mia da sola.

Nel 2009, Malika ha iniziato una relazione con Cesare Cremonini, un incontro avvenuto durante un evento al Quirinale. La loro storia d’amore ha attirato l’attenzione dei media e nel 2010 Malika ha partecipato al Festival di Sanremo con “Ricomincio da qui”, una canzone scritta insieme a Cremonini. La relazione sembrava idilliaca, ma già nel 2010 sono emerse voci di crisi che sono sfociate nella rottura ufficiale nel 2011.

Successivamente, Malika ha sposato il regista Federico Brugia nel 2011 durante un matrimonio segreto a Las Vegas, ma il matrimonio è stato di breve durata, con la separazione avvenuta nel 2016. Due anni dopo ha avuto una relazione con il manager Claudio Fratini, ma anche questo rapporto ha affrontato delle difficoltà, portando alla rottura nel 2022.

Attualmente, Malika vive a Berlino, dove ha trovato uno stile di vita più tranquillo rispetto a prima. In un’intervista ha affermato di dedicarsi a una vita più lenta e serena, con più tempo per sé stessa. Anche se sente la mancanza dei suoi amici, si è detta felice che vengano a trovarla per trascorrere del tempo insieme. Sulla sua situazione sentimentale attuale non ci sono notizie, lasciando il suo futuro amoroso avvolto nel mistero.