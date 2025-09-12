Intimissimi e il Red Carpet: Lingerie protagonista a Venezia

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Intimissimi ha ribadito il suo ruolo di sponsor, sottolineando il legame con il mondo dell’arte e della cultura. Per la prima volta, il brand ha presentato abiti realizzati su misura, esprimendo una nuova visione della femminilità attraverso l’eleganza della lingerie.

L’intimo diventa così un elemento non più nascosto, ma da esibire con consapevolezza, rappresentando libertà e autoaffermazione. A sfilare sul red carpet sono state cinque donne legate al brand: Heidi Klum e sua figlia Leni, la modella Barbara Palvin, l’attrice Claire Holt e l’imprenditrice Emi Renata, che ha accompagnato il CEO del marchio, Matteo Veronesi.

Durante la serata inaugurale, le protagoniste hanno indossato abiti esclusivi derivati dalla collezione Intimissimi. Heidi Klum ha indossato un corpetto in seta della luxury edition, caratterizzato da un bustier scolpito, inserti trasparenti e un elegante drappeggio con spacco laterale. Leni ha optato per un abito total black ispirato al reggiseno Anna, con un raffinato scollo a cuore e una gonna lunga.

Anche Barbara Palvin ed Emi Renata hanno scelto outfit neri a taglio sirena. Barbara ha indossato un abito realizzato in chiffon leggero contrastato da pizzo e un profondo spacco laterale, mentre Emi ha scelto un bustier ricamato con perline e paillettes, creando un look sensuale. Claire Holt ha brillato con un reggiseno floreale abbinato a una gonna fluida in seta bordeaux, che richiamava le tendenze stagionali.

Con questa iniziativa, Intimissimi ha rivoluzionato il concetto di red carpet, trasformandolo in un manifesto di stile e identità e rendendo la lingerie simbolo di femminilità consapevole.