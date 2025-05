Intifada a Torino: Protesta dei pro-Palestina all’università

Durante un incontro sul “diritto allo studio in contrasto all’antisemitismo in Università” organizzato dall’Unione dei giovani ebrei, attivisti pro-Palestina hanno interrotto bruscamente l’evento al Campus Einaudi di Torino. Le associazioni firmatarie del Manifesto Nazionale per il Diritto allo Studio hanno denunciato l’accaduto definendolo un attacco violento alla libertà di espressione e ai valori democratici universitari.

I partecipanti, tra cui alcuni promotori dell’incontro, sono stati aggrediti, minacciati e denigrati, con il furto di un telefono cellulare da parte di un gruppo organizzato. Gli organizzatori hanno evidenziato come questi comportamenti abbiano soffocato ogni tentativo di dialogo, trasformando il campus in un luogo di intimidazione e violenza.

Le associazioni hanno sottolineato che l’università non deve diventare ostaggio della violenza di una minoranza che rifiuta il confronto democratico. Hanno aggiunto che, in tali circostanze, il silenzio e l’indifferenza possono essere considerati complicità.

Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha espresso sostegno ai giovani ebrei aggrediti, esprimendo preoccupazione per il clima di violenza che ha impedito il dibattito pacifico promesso. Ha ribadito che luoghi come le università devono favorire il confronto delle idee, avvertendo che la sicurezza non sarà mai garantita se non si promuove una cultura della convivenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com