Intesa Sp: nessuna comunicazione dall’Autorità giudiziaria

Intesa Sanpaolo non ha ricevuto comunicazioni dall’autorità giudiziaria e conferma di aver notificato la situazione all’Autorità per la Privacy, oltre a presentare una denuncia presso la Procura di Bari come parte lesa. Questo procedimento è il risultato di un’analisi approfondita e accurata per ricostruire gli eventi che hanno portato all’anomalia segnalata. Una volta che sono emersi i problemi attraverso i controlli interni, la Banca ha avviato una procedura disciplinare e un’analisi dettagliata dei fatti, che ha richiesto tempo e impegno.

Nel mentre, Intesa Sanpaolo ha sospeso precauzionalmente il dipendente coinvolto e ha avviato il dialogo con l’Autorità per la Privacy, apportando successivamente aggiornamenti alla notifica iniziale in base agli sviluppi emersi. L’analisi complessa dei fatti, in conformità con le procedure di tutela del lavoratore, ha portato al licenziamento del dipendente a seguito di gravi e ripetute violazioni delle norme, dei regolamenti e delle procedure interne. Solo al termine di questa procedura, la Banca ha potuto ufficializzare la denuncia come parte lesa, fondandosi sulla ricostruzione dei fatti presentata all’autorità giudiziaria.

Intesa Sanpaolo ribadisce il proprio impegno a collaborare pienamente con le autorità competenti durante tutta la vicenda.