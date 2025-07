Intesa Sanpaolo: utile in crescita e nuovi crediti green

Nel primo semestre del 2025, Intesa Sanpaolo ha registrato un utile netto di 5.216 milioni di euro, con un incremento del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’istituto ha inoltre rivisto al rialzo le sue previsioni annuali, anticipando di superare i 9 miliardi di euro in utile netto.

Da gennaio a giugno, la banca ha concesso nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per un totale di 42 miliardi di euro, segnando un aumento del 33% rispetto all’anno scorso. Di questa somma, 29 miliardi sono stati destinati all’Italia, con un incremento del 44%. In particolare, 25 miliardi di euro sono stati erogati a famiglie e piccole e medie imprese, con una crescita del 41%. Un’attenzione particolare è stata riservata alla transizione ecologica, con l’erogazione di circa 3 miliardi di euro in mutui green e8 miliardi di euro in linee di credito per progetti di economia circolare.

Il totale dei finanziamenti alla clientela è ora di 419 miliardi di euro, con indicatori di qualità creditizia ancora solidi, mostrati da un’incidenza sui deteriorati dell’1,2% e una copertura del 50,1%. Gli interessi generati ammontano a 7.432 milioni di euro, in calo del 6,8%, mentre le commissioni nette sono aumentate del 4,7%, raggiungendo 4.884 milioni di euro.

La raccolta diretta bancaria si attesta a 570 miliardi di euro, con una diminuzione del 3,3%, e una crescita nella raccolta indiretta a 810 miliardi di euro (+7%). Inoltre, la nuova produzione vita ha raggiunto 8,5 miliardi di euro. Il coefficiente CET1 ratio è cresciuto al 13,5%, evidenziando una robusta patrimonializzazione.

Il CEO Carlo Messina ha descritto i risultati come i migliori mai ottenuti in termini di efficienza operativa. Il piano industriale della banca è in fase di completamento, con previsioni di crescita per le commissioni e i risultati nel settore assicurativo.