Intesa Sanpaolo in crisi: stipendi e pensioni bloccati, quali le cause?

Intesa Sanpaolo è nuovamente in crisi operativa con la propria app, che risulta in down dalle 7:40 del 2 dicembre. Sono state segnalate difficoltà significative da parte degli utenti di tutta Italia, incapaci di accedere ai propri conti o di effettuare operazioni online. In particolare, molti clienti si sono accorti che stipendi e pensioni non erano accreditati. Questo malfunzionamento ha suscitato oltre 7000 segnalazioni sul portale Downdetector, evidenziando un problema sistemico rispetto ai singoli disservizi precedenti.

Il messaggio che appare ai clienti è “Generic_error”, con ulteriori dettagli che indicano un errore del server 500 e un codice specifico: “(LO0023)”. Questo episodio non è nuovo per l’istituto; si tratta della quinta volta in un mese che gli utenti riscontrano tali problemi, ricordando un evento simile verificatosi a luglio 2024. Il timing di questo malfunzionamento è particolarmente sfortunato, poiché coincide con il primo giorno di accredito delle pensioni di dicembre.

Nonostante alcuni clienti siano riusciti ad accedere all’app, anche per loro sono emerse limitazioni nell’operatività, con movimenti come accrediti di pensioni e mutui non visualizzabili. L’istituto non ha ancora fornito un comunicato ufficiale riguardo alle cause del problema o a quando ci si possa aspettare una risoluzione. Tuttavia, un messaggio all’interno dell’app informa che vi è un rallentamento momentaneo, che potrebbe influenzare la visibilità di alcuni movimenti, con scuse per il disservizio.

Intesa Sanpaolo ha confermato a Repubblica che il problema è di natura “sistemica”, attribuendo le difficoltà a cause tecniche e escludendo l’ipotesi di un cyber attacco. Il call center della banca ha ricevuto un numero elevato di contatti da parte degli utenti, a cui è stato promesso che una soluzione sarebbe stata trovata già nella mattinata del 2 dicembre. Anche i servizi di Isybank, parte dello stesso gruppo, stanno riscontrando disagi simili, accentuando le preoccupazioni tra i correntisti.