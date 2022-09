() – Alle “Gallerie d’Italia – Torino” di Intesa Sanpaolo, quarto museo del Gruppo, diecimila metri quadri di percorso espositivo su cinque piani, di cui tre ipogei, dedicati alla fotografia e al Barocco in Piazza San Carlo a Palazzo Turinetti, sede legale e storica della Banca, sono gli ultimi giorni per visitare le mostre che hanno inaugurato la sede e che chiudono al pubblico il 4 settembre.

Il pubblico – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – potrà ancora ammirare “La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia”, indagine del fotogiornalista Paolo Pellegrin sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale curata da Walter Guadagnini con il contributo di Mario Calabresi. Il lavoro rappresenta una committenza originale che ha visto impegnato Pellegrin per oltre un anno in Paesi come Namibia, Islanda, Costa Rica, Italia per fornire una personale lettura per immagini del cambiamento climatico, tema cruciale della contemporaneità. Gli scatti si raccolgono attorno alla presenza dei quattro elementi naturali (terra, acqua, aria e fuoco), sui quali l’umanità si interroga da sempre, in una sorta di interpretazione metaforica e spirituale che scavalca le rigidità delle conoscenze scientifiche. Un viaggio per il mondo che accomuna il vicino e il lontano nelle implicazioni che derivano dal cambiamento nel nostro ecosistema.

Ultimi giorni anche per la mostra “Dalla guerra alla luna 1945-1969. Sguardi dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”, racconto in 80 scatti fotografici dell’Italia che rinasce dalle macerie della Seconda Guerra mondiale e il boom degli anni ’60 fino alla più grande conquista dell’uomo moderno, lo sbarco sulla luna, con la curatela di Giovanna Calvenzi e Aldo Grasso. Un tuffo nel passato attraverso le immagini che illustrano passo a passo quel che il Paese è stato ed è diventato nella seconda metà del secolo scorso e che aiutano a capire l’Italia di oggi.

Le “Gallerie d’Italia – Torino” sono la sede dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che la Banca ha acquistato nel 2015 per valorizzarlo come bene culturale nazionale con numerosi progetti di conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione. L’Archivio, visitabile al terzo piano ipogeo, è costituito da circa 7 milioni di fotografie, per lo più in bianco e nero, di cronaca, politica, costume, società, cultura, sport, paesaggio e architettura, realizzate tra gli anni Trenta e gli anni Novanta del Novecento in Italia e all’estero.

Al piano nobile del museo, nelle sale auliche, è inoltre possibile ammirare una selezione di opere dalle collezioni del Gruppo tra cui il ciclo pittorico dell’antico Oratorio della Compagnia di San Paolo di proprietà della Banca.

Domenica 4 settembre, inoltre, anche le “Gallerie d’Italia – Torino” saranno a ingresso gratuito come tutti i musei di Intesa Sanpaolo, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero ai musei statali le prime domeniche del mese.