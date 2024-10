Intesa Sanpaolo e Università di Bergamo: competenze per il futuro tra innovazione e abilità trasversali

Intesa Sanpaolo ha organizzato un’importante giornata all’Università degli Studi di Bergamo per ispirare gli studenti e prepararli ai cambiamenti del mercato del lavoro, influenzati da tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e le economie blue e space, nonché dal settore delle scienze della vita. L’evento ha messo in evidenza l’importanza delle soft skills, come la creatività e l’adattabilità, accanto alle competenze tecniche. Durante l’incontro, è stata presentata la nuova edizione del progetto CREO (Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation), nato per rafforzare il ruolo dell’università come punto di riferimento nella formazione di competenze trasversali.

L’iniziativa “Look4ward – Build Your Future” ha coinvolto oltre 10.000 studenti in tutta Italia, mirata a sensibilizzarli sui processi di trasformazione economica e sociale e sulle competenze necessarie per i lavori del futuro. Recentemente, questo programma è stato premiato a Washington D.C. come “Champions in Education”. Più di 450 studenti hanno partecipato attivamente, ricevendo approfondimenti da esperti su come le nuove tecnologie e le soft skills siano fondamentali nel rispondere ai cambiamenti. Elisa Zambito Marsala, di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza di fornire ai giovani la consapevolezza necessaria per navigare in un mercato del lavoro in continuo mutamento.

Il rettore dell’Università, professor Sergio Cavalieri, ha annunciato una nuova edizione di CREO, che offre corsi e laboratori per stimolare la crescita personale e la creatività degli studenti. È stato presentato anche il nuovo modulo ‘EmpowerED’, insieme a una collaborazione con Intesa Sanpaolo sul progetto di ricerca GUESSS, per approfondire le competenze imprenditoriali degli studenti universitari.

Da anni, Intesa Sanpaolo sostiene programmi di internazionalizzazione e inclusion educativa, offrendo opportunità per lo sviluppo delle competenze dei giovani. Nel 2023, l’ente ha coinvolto oltre 2.000 scuole e università, con l’obiettivo di aumentare questo numero nel futuro. L’Osservatorio permanente Look4ward, guidato da Zambito Marsala, è stato avviato per monitorare le nuove competenze richieste nel mercato lavorativo, evidenziando come le professioni del futuro richiederanno una combinazione di competenze tecniche, trasversali e relazionali.