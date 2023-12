Intesa Sanpaolo, Del Punta premiato da Parks – Liberi e Uguali

– Stefano Del Punta, Chief Financial Officer Intesa Sanpaolo, è stato premiato come “migliore persona alleata” della comunità LGBTQ+ da Parks – Liberi e Uguali, associazione senza scopo di lucro che aiuta le aziende a creare ambienti di lavoro rispettosi e inclusivi per i propri dipendenti. Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta per l’impegno verso l’inclusione, e in particolare verso la comunità LGBTQ+, con il premio per il “Best improvement”. “Del Punta – questa la motivazione che ha portato al riconoscimento –

favorisce da sempre la diffusione di uno stile di leadership inclusivo, attento alla valorizzazione dei diversi punti di vista e di tutte le caratteristiche che contribuiscono a rendere unica ogni persona, promuovendo, tra i primi, percorsi di sensibilizzazione rivolti sia alla popolazione manageriale sia a tutte le persone dell’area CFO”.



In tema di orientamenti affettivi e identità di genere, Intesa Sanpaolo realizza da tempo iniziative di comunicazione e sensibilizzazione in azienda per favorire la piena inclusione delle persone LGBTQ+. Con tali iniziative, ad oggi, sono state coinvolte circa 15000 persone. Dal 2021 è attiva a livello aziendale ISPROUD, la community di persone LGBTQ+ e alleate, nata dall’ iniziativa spontanea di un piccolo gruppo e arrivata oggi a contare più di 1000 persone in Italia e all’estero, che promuove il confronto e propone progetti inclusivi. Il Gruppo ha inoltre realizzato un processo aziendale per supportare la transizione sociale delle persone che ne fanno richiesta e prevede momenti di sensibilizzazione per i gruppi di lavoro delle persone che vivono il loro percorso di affermazione di genere.

Intesa Sanpaolo è stata inserita, prima banca in Europa e unica italiana, nel Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index 2023, indice internazionale che valuta oltre 15 mila aziende quotate a livello globale e nell‘indice 2023 Bloomberg Gender-Equality Index GEI; è inoltre il primo grande Gruppo bancario italiano ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e prima Banca in Italia e tra le prime in Europa a ricevere la Gender Equality European & International Standard GEEIS-Diversity, certificazione internazionale dell’associazione Arborus rilasciata tramite Bureau Veritas.

Il premio a Del Punta è stato assegnato ex aequo con Carla Maria Tiburtini DEI leader di Avio Aero.