Intesa Sanpaolo conclude il programma di buyback

– Intesa Sanpaolo ha reso noto che il 13 settembre 2023 ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie, avviato l’11 settembre 2023 a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante

Nei tre giorni di esecuzione del programma dall’11 al 13 settembre 2023, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamente acquistato 32.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, pari allo 0,18% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,4697 euro, per un controvalore totale di 79.031.462,67 euro. Tale informativa viene resa da Intesa Sanpaolo anche per conto delle società controllate.

La sola Capogruppo ha acquistato 20.200.547 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,4683 euro, per un controvalore di 49.861.766,11 euro.

Sul listino milanese, oggi, lieve ribasso per Intesa Sanpaolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,24%.