Intesa Sanpaolo, al via programma di buyback dal 9 settembre

– Intesa Sanpaolo ha reso noto in un comunicato che dal 9 settembre 2024 verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie ordinarie che si concluderà entro il 20 settembre 2024. L’acquisto è a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo.

Il numero delle azioni da acquistare sul mercato è pari a 21.000.000, corrispondente ad una percentuale del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari a 0,11% nel rispetto della delibera dell’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 24 aprile 2024, che ha autorizzato l’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo sia per la Capogruppo sia per le società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate, fino ad un numero massimo pari a 28.372.627, corrispondente ad una percentuale massima del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari a 0,16%.

A Piazza Affari, oggi, seduta sostanzialmente invariata per il Colosso creditizio, che termina gli scambi con un moderato +0,07%.