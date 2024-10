Intesa Sanpaolo, 9.000 uscite entro il 2027 tra uscite volontarie e turnover naturale

Intesa Sanpaolo sta accelerando il ricambio generazionale nell’ambito della trasformazione tecnologica e del rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, prevedendo 9.000 uscite senza impatti sociali entro il 2027. Di queste, 7.000 saranno in Italia e 2.000 nelle controllate internazionali, adottando un modello di business resiliente che si adatta alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale.

In Italia, l’accordo firmato con le Delegazioni Sindacali di FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN stabilisce le modalità e i criteri per raggiungere l’obiettivo di 4.000 uscite volontarie entro il 2027, attraverso accessi al pensionamento o al Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Gruppo. Inoltre, entro giugno 2028, sono previste 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di giovani, di cui 1.500 come Global Advisor per il supporto alle attività commerciali della Rete, soprattutto nel Wealth Management & Protection, per garantire una maggiore vicinanza alla clientela. Queste assunzioni contribuiranno alla crescita del Gruppo e alle nuove attività, aggiungendosi ai 4.600 posti già previsti dal Piano di Impresa 2022-2025, in risposta alle 9.200 uscite programmate entro il primo trimestre 2025.

Entro il 2027, si prevedono anche 3.000 uscite relative al turnover naturale in Italia e 2.000 uscite nette nelle controllate internazionali, concentrandosi interamente sulle funzioni centrali e senza impatti sui ruoli commerciali. A regime dal 2028, si stimano risparmi nelle spese del personale pari a circa 500 milioni di euro all’anno, tenendo conto delle assunzioni. Inoltre, sono previsti oneri da contabilizzare nel quarto trimestre 2024, nell’ordine di 350 milioni di euro, da considerare al netto delle imposte, che non influenzeranno le previsioni di utile netto del Gruppo per il 2024, che si attesta oltre 8,5 miliardi di euro, già comunicato al mercato.

Questi passaggi rappresentano una strategia chiara per garantire la sostenibilità e il rafforzamento della posizione di Intesa Sanpaolo nel mercato, valorizzando il talento giovane e trasformando l’organizzazione in un’entità più agile e moderna.