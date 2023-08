Intesa Sanpaolo, 500 milioni di euro per danni maltempo in Lombardia

– Intesa Sanpaolo ha stanziato 500 milioni di euro a favore di famiglie e imprese della Lombardia che hanno subito danni a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito diverse aree della regione.

Si tratta di un sostegno finanziario dedicato e a condizioni agevolate destinato a famiglie, imprese, piccoli artigiani e commercianti, aziende del settore agribusiness ed Enti del Terzo Settore, si legge in una nota.

Viene inoltre prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dalla tempesta.