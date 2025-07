Intesa Sanpaolo: 200 miliardi per le imprese italiane

L’importanza della strategia bancaria per sostenere l’economia italiana è un tema di grande attualità. In questo contesto, Intesa Sanpaolo si sta mostrando particolarmente attiva nell’erogazione di credito e investimenti per le imprese del Paese.

Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato che la banca è allineata con le direttive del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Sottolineando il ruolo cruciale della banca nel fornire non solo crediti, ma anche investimenti diretti, Gros Pietro ha evidenziato un significativo aumento dei prestiti erogati quest’anno in Italia rispetto allo scorso anno. A supporto delle aziende italiane, Intesa Sanpaolo ha predisposto un impegno di 200 miliardi di euro, dimostrando la propria capacità di rispondere alle esigenze di finanziamento del mercato.

Queste informazioni sono emerse durante l’assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, che si sta tenendo all’Università Bocconi di Milano. Il presidente della banca ha ribadito l’importanza della collaborazione con le istituzioni per favorire la crescita economica del Paese e ha confermato l’impegno costante della banca per supportare le imprese nazionali in un contesto economico sfidante.