Intesa governo-banche: 4,5 miliardi per la Manovra Italia

Il governo ha raggiunto un accordo riguardo il contributo delle banche, a seguito di un confronto tra i partiti che sostengono Fratelli d’Italia e la premier Giorgia Meloni. Questo rappresenta una svolta significativa per la prossima Manovra di bilancio. Il contributo previsto ammonta a circa 4,5 miliardi, articolato in più interventi per ottenere il risultato desiderato, e fonti di Forza Italia hanno confermato che non si tratta di una tassa sugli extraprofitti.

In aggiunta, i provvedimenti in fase di definizione includerebbero una norma per lo svincolo dei depositi accumulati in passato, con altrimenti l’opzione di una tassazione del 40% sugli extraprofitti. Tuttavia, si sta valutando una tassazione del 27,5%, che potrebbe generare 1,7 miliardi, ridotti a 1,3 miliardi se applicati solo alle nove maggiori banche. Un’altra misura in discussione deriva dalla manovra precedente, consentendo di compensare una parte del reddito con le perdite pregresse fino al 65%.

La Lega ha ribadito la propria posizione, sottolineata anche da Matteo Salvini. Il leader ha dichiarato che siamo nella fase di Legge di bilancio e che ci sarà un Consiglio dei ministri importante. Ha affermato che le banche contribuiranno con 5 miliardi per sostenere famiglie e imprese in difficoltà. Inoltre, i senatori della Lega in commissione Finanze hanno rimarcato che, come fortemente voluto dal partito, saranno inclusi miliardi di contributi da parte delle banche nella prossima Legge di bilancio, seguendo la strada tracciata da Salvini.