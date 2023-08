Intesa, fondo Neva First Italia chiude in anticipo di 2 anni periodo di investimento

– Il Fondo Neva First Italia di Neva SGR società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo ha completato il 30 giugno, con successo e in anticipo rispetto alla data di chiusura prevista per agosto 2025, il periodo di allocazione dei propri investimenti avviato nel novembre del 2021.

Il Fondo, dedicato a startup italiane altamente innovative e sottoscritto, oltre che da Neva SGR, dal Fondo di Fondi VenturItaly e dal Fondo di Co-Investimento MiSE – entrambi interamente gestiti da CDP Venture Capital SGR – ha realizzato complessivamente 7 milioni di euro di investimenti in 9 startup: BetaGlue Technologies sviluppo terapie antitumorali innovative, Caracol stampanti industriali 3D e soluzioni di additive manufacturing, D-Orbit logistica spaziale e servizi di trasporto orbitale, Energy Dome batterie a CO2 di lunga durata, Leaf Space rete globale di stazioni a terra per operatori satellitari, Mirta servizi online per artigianato Made in Italy, xFarm gestione digitale delle coltivazioni agricole, Xnext nuova generazione di sistemi di ispezione a raggi X per controlli di qualità, Yolo servizi assicurativi digitali.

“In meno di due anni il Fondo Neva First Italia, in collaborazione con CDP Venture Capital SGR, ha contribuito a far crescere l’ecosistema italiano dell’innovazione, favorendo la raccolta totale da parte di 9 startup italiane altamente innovative di oltre 160 milioni di euro, 33 dei quali provenienti dal Fondo Neva First, il veicolo di Neva SGR per gli investimenti a livello globale”, ha commentato Luca Remmert, presidente di Neva SGR.

“Completare in anticipo di due anni il programma di investimento di Neva First Italia è fonte di grande soddisfazione, a dimostrazione che anche nel nostro paese vi sono realtà meritevoli dell’attenzione degli investitori, grazie a soluzioni e tecnologie distintive”, ha aggiunto.