Interviste prima e dopo il Congresso Nazionale per le Vittime del Dovere

Ieri si è tenuto il primo Convegno Nazionale dedicato alle Vittime del Dovere a Pomezia, presso l’Aula Magna Selva dei Pini. L’evento, organizzato da Francesco Grimaldi e Nicola Zara e moderato da Paola Vegliantei dell’Accademia della Legalità, ha avuto l’obiettivo di commemorare coloro che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro dovere. Il Sindaco di Pomezia, Veronica Felici, ha supportato l’iniziativa, insieme all’Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA e dell’Associazione Vittime del Dovere.

Grimaldi ha sottolineato l’importanza di ricordare tutte le Vittime del Dovere, non solo quelle della Pubblica Sicurezza, mentre Zara ha evidenziato come tali temi vengano trattati troppo poco o in modo superficiale. La criminologa Melissa Trombetta ha illustrato il collegamento tra criminologia e giurisprudenza, spiegando come un’indagine criminologica dettagliata e metodologie integrate con la medicina legale possano prevenire nuove vittime del dovere, offrendo un quadro utile in tribunale.

Marco Andrea Doria, Presidente dell’Università di Santa Rita, ha condiviso la sua esperienza nella lotta contro le discariche abusive a Roma, dimostrando il suo supporto all’iniziativa. Bonanni ha ribadito l’importanza di tutelare la salute dei lavoratori in divisa, evidenziando il lavoro dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere.

Infine, Vegliantei ha messo in luce il contributo del Sindaco di Pomezia e ha espresso stima verso il Colonnello Carlo Calcagni, ex ufficiale dell’Esercito Italiano e atleta paralimpico, presente al convegno e portatore di un messaggio di coraggio e resilienza.