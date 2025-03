Intervista – THE THE: L’impegno di un artista nel riflettere il suo tempo

Dopo un lungo silenzio di quasi 25 anni, i The The, guidati da Matt Johnson, annunciano il loro ritorno con un tour mondiale chiamato “Ensouled World Tour”, in concomitanza con l’uscita del loro nuovo album “Ensoulment”. La band si esibirà in Italia il 28 giugno 2025 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, durante il festival Tener-A-Mente.

In un’intervista, Johnson parla dell’evoluzione della sua musica e del suo rapporto con il tempo, sottolineando come le esperienze vissute influenzino la sua scrittura. “Ensoulment” è considerato uno dei migliori album dell’anno, riflettendo le dinamiche sociali e politiche attuali, simile a come “Infected” rappresentava il 1986. Johnson esprime il suo desiderio di creare musica che possa rispecchiare la società e ciò che sta accadendo nel mondo.

Riguardo all’attuale panorama politico, Johnson lamenta la crescente disuguaglianza e critica le politiche neoliberiste che hanno eroso i diritti sociali. Sottolinea il bisogno di speranza e di una reazione contro il sistema attuale. La sua connessione con l’arte è profonda, in particolare in ricordo di suo fratello Andrew, la cui estetica ha influenzato notevolmente la band.

Johnson condivide anche le sue preoccupazioni sull’intelligenza artificiale, avendo timori riguardo al suo uso militare e alla crescente dipendenza dalla tecnologia. Infine, anticipa i concerti estivi, promettendo un set essenziale con brani da “Ensoulment” e dalle sue opere precedenti, esprimendo la sua eccitazione nel tornare in Italia, un paese che ama profondamente.