Intervista – RUE DIEGO: è finalmente iniziata la mia vera carriera

Rue Diego, il giovane talento di Scampia, ha guadagnato popolarità con il singolo “Vien” in collaborazione con Papa V. Conosciuto come il “Principino delle Vele”, Rue Diego riesce a catturare l’attenzione del pubblico e degli artisti rap italiani con la sua capacità di descrivere la vita di strada nelle sue strofe.

In “Vien”, gli artisti portano l’ascoltatore in un contesto di periferia, illustrando le difficoltà attraverso liriche intense e ritmi coinvolgenti. La musica di Rue Diego si distingue per l’utilizzo del dialetto napoletano, un aspetto che ha contribuito al suo successo. Le punchline di Papa V aggiungono una dimensione provocatoria, creando un mix affascinante tra tradizione urban napoletana e la nuova attitudine trap che caratterizza la musica dei sobborghi milanesi.

Rue Diego si distingue tra i giovani rapper per la sua abilità di narrare la realtà della vita di quartiere. I suoi testi trasmettono la sofferenza quotidiana e la speranza di riscatto, una tematica che risuona profondamente con lui e i ragazzi della sua comunità, tutti alla ricerca di un futuro migliore. La sua voce diventa quindi la portavoce di una generazione che desidera affermarsi.

Rue Diego ha esordito nel settembre 2021 con il singolo “Guai”, entrando rapidamente nel radar di pubblico e critica. A giugno 2022, la sua partecipazione al brano “167” con Skugnizz, LilTony e Reynar Blume unisce Napoli, Milano e Frosinone, evidenziando il desiderio di riscatto delle nuove generazioni. Il suo secondo brano, “Parln e Kekk 2”, è uscito a ottobre 2022, seguito da “RION” a dicembre.

Il 2023 ha visto Rue Diego continuare a costruire la sua carriera, con singoli come “Diego” e “ARO STAJE”, oltre a collaborazioni come “PRIMMO AMMORE”. Il suo impegno nel panorama rap italiano è consolidato anche dalla sua esibizione il 7 ottobre 2023 al Red Bull 64 Bars Live, accanto a nomi di spicco del settore. Il suo ultimo brano, “MEGL SI TE NE VAI”, è uscito il 10 maggio, seguito da “CHIU AVT” a giugno. Il 19 settembre, Rue Diego presenterà il nuovo brano “Vien” insieme a Papa V.