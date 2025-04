Intervista: ROBERTO ANGELINI e RODRIGO D’ERASMO: “Il dominio della luce” come invito alla creatività!

C’è un’urgenza espressiva in “Il Dominio della Luce”, progetto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. I due artisti, già collaboratori in precedenti lavori, offrono un’opera che combina sonorità e visione estetica. Non solo musica, ma una chiamata alle arti, arricchita dalle illustrazioni di Gianluigi Toccafondo, che accompagna il vinile e il libro, ampliando la propria narrazione.

L’incontro tra suono e immagine riflette una necessità di dare vita a una narrazione sensibile e umana, esplorando il concetto di LUCE in tempi difficili. L’intenzione è di stimolare una riflessione collettiva sul portare ognuno la propria luce per illuminare le strade oscure che attraversiamo, attraverso vari mezzi come musica, poesia, arte visiva e scrittura. L’album è descritto come una colonna sonora di un film immaginario e viene accompagnato da un libro che include contributi di diversi autori e autrici con cui gli artisti hanno voluto collaborare.

In un’intervista, D’Erasmo sottolinea come il progetto nasca dal desiderio di racchiudere la loro musica in un formato che fosse visivo e meditativo. Angelini aggiunge che il progetto ha preso forma lentamente, simile a una luce che emerge dall’oscurità. Questo lavoro segna quindi una nuova fase nella loro carriera, fondendo musica e arte visiva in un’unica esperienza immersiva. “Il Dominio della Luce” si propone così di diventare un’opera poliedrica che invita alla riflessione e all’emozione, superando le barriere della semplice ascolto musicale.