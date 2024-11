Intervista – OTTOBRE: le canzoni che mi avvolgono, come “Gomme da masticare”

“Gomme da masticare” è l’EP di debutto di Ottobre, un’artista campana che presenta un progetto musicale carico di emozioni e autenticità. Pubblicato l’8 novembre, l’EP rappresenta un momento di rinascita per Giulia Panza, in arte Ottobre, la quale col suo lavoro riesce a esprimere i conflitti interiori e la ricerca di sé stessa. La cantante ha raccolto feedback molto positivi dopo la release, descrivendo l’esperienza come un primo innamoramento, un momento intensamente emozionante.

Il titolo “Gomme da masticare” è metaforico: oltre a essere un riferimento alla sua dipendenza dalle caramelle gommose, simboleggia anche il suo processo creativo. Ogni canzone è diventata parte di lei fino al momento di lasciarle andare. Musicalmente, l’EP unisce pop e rock, unendo le sue radici nel pop-punk a un sound contemporaneo, senza lasciarsi influenzare dalle correnti di tendenza.

Nell’EP è presente il brano “A Letto sveglio”, scritto da Naska e reinterpretato da Ottobre, che contiene un omaggio a Cesare Cremonini. Ottobre ha spiegato che la collaborazione con Naska e l’influenza di Cremonini sono stati determinanti nel suo percorso artistico. L’EP emerge come un riflesso delle sue esperienze passate nella moda e nella danza, integrando diverse espressioni artistiche nella sua musica.

I brani dell’EP affrontano temi di delusioni, nostalgia e auto-accettazione. “idea di merda” esplora le delusioni amorose, mentre “prima dell’alba” evoca momenti felici insieme a una consapevolezza malinconica. “tachicardia” affronta il conflitto interiore, e “a letto sveglio” descrive incomprensioni nelle relazioni. “pugnale” riflette sull’accettazione del dolore, mentre “alla fine” segna una conclusione serena di una relazione.

Ottobre, classe 1996 e originaria di Ariano Irpino, ha una formazione variegata, iniziando dalla danza classica per poi avvicinarsi alla musica, suonando la chitarra e scrivendo le proprie canzoni. Dopo aver riscontrato un certo successo con le sue prime cover su YouTube, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda e ha pubblicato singoli prima di affrontare il suo primo EP. Con “Gomme da masticare”, Ottobre è pronta a lasciare un segno nel panorama musicale.