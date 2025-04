Intervista – LES VOTIVES: “WINDOW è la nostra porta verso il mondo”

I Les Votives hanno lanciato il loro EP di debutto, “WINDOW”, anticipato dal singolo “FEEL ALRIGHT”. Questa band milanese, composta da Riccardo Lardinelli, Angelo Randazzo e Tommaso Venturi, presenta un mix di eleganza e ribellione, unendo influenze musicali di diversi decenni con uno sguardo moderno. “WINDOW” include sette brani, ognuno con una propria identità, che esplorano temi di scoperta e crescita.

Il disco inizia con “Priscilla”, un nostalgico richiamo alla giovinezza, e prosegue con “Feel Alright”, un inno per chi si sente fuori posto. “I Don’t Care” affronta l’addio con disillusione, mentre “Pretty” parla della presa di coscienza di sé. Altre tracce come “Supernaturally” e “Falafel” offrono esperienze più suggestive e ritmate, culminando con “Monster” che riflette sulle relazioni. La copertina dell’EP, realizzata dal fotografo Francis Delacroix, presenta un’immagine enigmatica rappresentante simboli di varietà e influenze.

In un’intervista, la band ha condiviso la propria emozione per il lancio di “WINDOW” e l’importanza dell’apertura rappresentata dalla “finestra” del titolo. Hanno sottolineato il loro impegno a mantenere un equilibrio tra testi e musica, con l’obiettivo di creare canzoni che siano sia intime che universali. L’impatto dei loro concerti è stato sorprendente, grazie anche all’esperienza acquisita in “X Factor”, che ha contribuito alla loro crescita. Per il futuro, i Les Votives stanno programmando festival estivi e concerti, continuando a lavorare sulla loro musica.