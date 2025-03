Intervista – LA CRUS: Il nostro primo album è ancora attuale

Nel 1995, i La Crus pubblicarono un album omonimo che segnò profondamente la musica italiana, mescolando poesie e canzoni cariche di emozione, evocando atmosfere di inquietudini metropolitane e amori fragili. Dopo quasi trent’anni, Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti hanno riportato questo universo sonoro sui palchi, chiudendo un tour a Milano il 27 marzo. Durante un’intervista, Giovanardi ha condiviso il feedback positivo ricevuto dal pubblico, sottolineando l’importanza della tromba nella musica, elemento assente nei tour precedenti. Ha descritto il disco come ancora attuale e innovativo, con un mix di elettronica e canzone d’autore che non hanno mai più replicato con la stessa audacia.

Durante i concerti, la band ha rispettato l’integrità dell’album originale con un’energia nuova, ricevendo un’accoglienza calorosa, anche da parte di un pubblico giovane. La scaletta prevede l’esecuzione dell’intero album, seguita da brani degli altri lavori, per continuare il loro percorso musicale senza nostalgia. Giovanardi ha anche accennato al suo progetto solista, enfatizzando l’entusiasmo crescente nei live, e ha notato un ritorno di fan storici e una nuova audience.

In merito a nuove emozioni nel panorama musicale, ha citato artisti emergenti seguiti negli ultimi tempi, menzionando apprezzamenti per il festival di Sanremo e l’interpretazione di “La Cura” da parte di Simone Cristicchi. La scaletta dei concerti include brani iconici del primo album e successi recenti come “Proteggimi Da Ciò Che Voglio”. Il prossimo concerto si terrà il 27 marzo 2025 ai Magazzini Generali di Milano.