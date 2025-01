Intervista – GINEVRA: La Femminilità Esplorata in Musica con l’Album ‘FEMINA’

Ginevra presenta il suo secondo album, “FEMINA”, un lavoro potente e intimo che esplora la femminilità in tutte le sue espressioni. Dedicato a se stessa e alle donne che l’hanno influenzata, il disco segue “Diamanti” del 2022 e rappresenta un viaggio musicale in cui si intrecciano storie personali e collettive. Ogni canzone dà voice a diverse identità femminili, dal ruolo di donna, madre, sorella, a bambina ribelle e guerriera, riflettendo la complessità e la fragilità della vita.

I temi principali includono l’esperienza dei trent’anni, le dinamiche relazionali e la bellezza della natura, con brani come “30 anni” che esprimono confusione e opportunità. La produzione è curata da Francesco Fugazza e Marco Fugazza, a cui si unisce Domenico Finizio, mentre Ginevra gestisce la direzione artistica, producendo in parte la title track. A livello estetico, Ginevra ha scelto un team di sole donne, collaborando con Aurora Rossa Manni e la fotografa Giulia Gatti per catturare l’essenza del progetto.

In un’intervista, Ginevra discute il lavoro di ascolto e osservazione che ha plasmato il disco, sottolineando l’importanza dei diritti delle donne e la critica alla violenza di genere. Riflessioni sui suoi trent’anni e l’esperienza di vivere a Milano completano il quadro. L’artista si definisce introspettiva, con una connessione profonda tra la sua vita e la sua musica, e riconosce nel viaggio un elemento chiave della sua crescita personale e artistica.