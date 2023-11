Domenica prossima, 3 dicembre, i telespettatori di Domenica In vedranno l’intervista di Fedez. Ma quella che sembrerà una diretta è in realtà una registrazione. L’incontro fra il rapper e Mara Venier negli studi Rai, infatti, è avvenuto oggi.

L’intervista è stata registrata oggi al termine della puntata in diretta, come riportato anche da TvBlog che ha così riportato:

“Per il momento c’è il massimo riserbo sui contenuti dell’intervista. Secondo quanto trapela, comunque, si sarebbe trattata di una conversazione intima senza particolari cenni alle polemiche che hanno segnato, soprattutto nell’ultimo periodo, il rapporto tra il rapper giudice di X Factor e la tv pubblica ricucito recentemente grazie all’intervento dell’amministratore delegato in persona Roberto Sergio”.

Con molta probabilità, quindi, Fedez parlerà dei figli, di sua moglie, del cambio casa, del lutto della cagnolina e la rispettiva nuova entrata in famiglia e del suo recente ricovero. Un argomento che sicuramente toccherà, infine, sarà quello della salute mentale e della raccolta firme che ha avviato per richiedere più fondi per il bonus psicologo.

Intervista di Fedez a Domenica In registrata, Mara risponde alle polemiche

Quando online è esplosa la notizia dell’intervista registrata in molti hanno gridato alla censura. Ma questa volta la Rai non c’entra niente. Come rivelato dalla conduttrice in diretta su Instagram (e confermato dallo stesso Fedez), il loro incontro è stato registrato oggi a causa di impegno che il rapper avrà domenica prossima.

“Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà senza tagli. Registrata perché Fedez non poteva venire domenica prossima”.