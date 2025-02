Intervista – ASCO: La Chiave di Un Grande Progetto!

ASCO, il DJ e produttore italiano, sta rivoluzionando la scena elettronica con il suo progetto Symphony of CAOS, che unisce musica classica e techno. È il primo artista a dirigere un’orchestra dal vivo durante un DJ set, creando esperienze multisensoriali che coinvolgono cori e musicisti locali. Ha suonato in festival di prestigio come l’Ultra Music Festival di Miami e il Balaton Sounds in Ungheria, portando la sua visione musicale in tutto il mondo.

ASCO è stato scoperto da Sander Van Doorn e Blasterjaxx, collaborando con etichette di rilievo come Spinnin’ Records e Hexagon. Tornando al suo successo, ASCO è attualmente nella DJ Mag Top 100, dimostrando l’impatto del suo stile unico, che combina armonia classica con beat elettronici.

In un’intervista, ASCO ha rivelato la mole di lavoro necessaria per preparare i suoi spettacoli, sottolineando l’importanza della collaborazione con il suo team, che include orchestratori e tecnici luci. Ha descritto il concerto di domenica come un viaggio musicale che esplora la musica classica in chiave moderna, promettendo brani inediti e collaborazioni speciali.

ASCO ha affrontato inizialmente scetticismo riguardo alla realizzabilità del suo progetto, ma ha trovato sostegno da professionisti del settore. Ha anche manifestato il desiderio di esibirsi al Festival di Sanremo, sottolineando la sua ammirazione per il cantautorato e la possibilità di portare il suo suono innovativo su quel prestigioso palco.

Il 23 febbraio, ASCO si esibirà al Fabrique di Milano, con in programma un tour estivo in location straordinarie che promettono effetti scenici spettacolari.