Sono passati sei anni esatti da quando il professore Antonio Silvio Calò e sua moglie hanno aperto le porte di casa loro a Treviso a sei giovani migranti, sei anni in cui la parola integrazione ha trovato la piena applicazione. Ma i recenti casi della scomparsa della giovane pakistana quasi certamente uccisa per il rifiuto a un matrimonio combinato e del suicidio del ventenne calciatore di origine etiope adottato in Italia fino alle immagini dei bambini morti sulla spiaggia di Zwara hanno riaperto una ferita. E così il professore Calò ha deciso di scrivere al premier Draghi chiedendogli di intervenire, di parlare con chiarezza agli italiani sulla strada che il governo intende intraprendere sulle politiche migratorie.

Professor Calò, lei chiede a Draghi di parlare ma ai politici italiani di tacere. Perché?

“Ora basta con le indignazioni pubbliche seguite da infiniti dibattiti sulle televisioni, basta con la falsa commozione di un giorno, la corsa a dire e ribadire l’importanza di quel principio e di quell’altro principio. Basta. Vogliamo il silenzio dei politici, di tutti, bianchi, rossi e verdi, torneranno a parlare quando avranno fatto veramente qualcosa di concreto. Siamo stanchi dei continui proclami che sono sempre sterili e non generano nulla. A Draghi ho scritto: “Gentile presidente, su questo tema parli lei quando avrà qualcosa di concreto in mano”.

Quindi, ritiene che l’Italia non abbia intrapreso la strada giusta sulle politiche migratorie?

“Credo che sia giusto avviare una riflessione più serena e costruttiva sulla questione profughi/migranti e sulla questione razzismo in Italia. Senza dimenticare mai l’indignazione.Gli avvenimenti di questi giorni, dal caso del medico Nelson dell’Inps, alla ingiusta fine della povera Saman, al tragico gesto di Seid, alle immagini strazianti dei bambini cadaveri sulla spiaggia libica di Zuwara, alle foto che raccontano le botte e la cattiveria sui migranti della via balcanica, e potremmo purtroppo continuare: tutti indicano un male profondo della società, un male profondo dell’uomo,la paura di essere, la paura dell’altro. La somma di condizioni come la solitudine, l’ignoranza, l’interesse economico-politico, l’indifferenza, l’egoismo, formano una miscela esplosiva. Le conseguenze sono davanti ai nostri occhi. Davanti alla nostra coscienza, se possiamo dire che esista ancora la coscienza.”

L’integrazione in Italia è ancora un miraggio?

“Tutte le cose che accadono sono spesso figlie di una semina che dura da anni. Ci hanno insegnato che chi semina vento raccoglie tempesta. Cosa abbiamo seminato in questi anni? Si abbia il coraggio di porsi questa domanda. Da più di vent’anni si coltivano in Italia pensieri nocivi sia negli ambienti politici che nella società civile intorno al tema degli stranieri. Troppe volte si è costruita una narrazione negativa, una narrazione semplice che spesso è sfociata in questi anni in rabbia irrazionale e nella creazione di un capro espiatorio. C’è anche una narrazione positiva che però chiaramente non fa audience”.

Come procede la sua famiglia allargata?

L’8 giugno è stato un annivarsario importante per la nostra famiglia. L’8 giugno del 2015, ben sei anni fa, entravano in famiglia sei nuovi figli, Sahiou e Mohamed del Gambia, Braima e Tidjani della Guinea Bissau, Saeed del Ghana e Siaka della Costa D’Avorio. La famiglia raggiunge un numero importante dodici componenti, dieci figli tra bianchi e neri. Inizia un’esperienza di accoglienza diffusa incredibile. Prima laboratorio, poi pian piano, modello. L’accoglienza diffusa e il graduale inserimento è possibile se i soggetti sono accompagnati in tutti i loro momenti. Così prima la scuola, lo sport, il volontariato, poi l’inserimento nel lavoro mediante dei tirocini professionalizzanti, infine il lavoro vero e proprio”.

Oggi cosa fanno i suoi figli, sono riusciti tutti ad integrarsi? Hanno raggiunto l’autonomia?

“Da un anno, tutti i miei figli bianchi e neri hanno lasciato la casa di origine e sono autonomi. Tutti hanno un lavoro, anche un lavoro a tempo indeterminato (Sahiou in una fabbrica per componenti per gelati, Mohamed e Tidjani in una società che asfalta strade e autostrade, Braima come aiuto cuoco, Saeed in una impresa come saldatore e Siaka in una società dedita al settore agricolo ), una casa, alcuni l’auto, e c’è anche chi ci ha già presentato la fidanzata e si sposerà a breve, ma anche chi, i più vecchi, finalmente potrà ottenere l’avvicinamento del coniuge e del figlio (tre di loro erano già sposati quando sono arrivati e con un figlio ). Mi sembra una storia normale, di una famiglia normale”.

Una storia che però è diventata anche un progetto. Ci spieghi.

“Si è dimostrato finalmente che se si vuole si può, se non si vuole non si potrà mai ( se manca una volontà politica non cambierà mai nulla ). Il nostro modello è diventato un progetto europeo (EMBRACIN) con la volontà di dimostrare entro tre anni che l’accoglienza diffusa è possibile ed è una risorsa per tutta l’Europa. Contemporaneamente stiamo imbastendo un progetto per l’Africa che vuole creare una reale pariteticità tra l’Unione Africana e l’Unione Europea. Desideriamo riuscire a portare i giovani africani a restare a lavorare in Africa perché ci sarà una dignità riconosciuta pari o simile a quella europea. Progetto che chiaramente va visto in un arco di almeno vent’anni (chi pensa di risolvere certe questioni in qualche mese o in qualche anno, conoscendo la situazione in Africa, è falso, è ipocrita)”.

Cosa ha scritto a Draghi?

“Gli ho scritto che le brutte storie di questi giorni e le tante altre vissute in questi anni, intorno al tema scottante dei migranti, degli stranieri, sono chiaramente un segnale di disagio. Per cambiare la rotta bisogna costruire percorsi come il nostro o tanti altri che l’Italia ha già realizzato (vedi anche lo Sprar, o Riace). Percorsi dove alla base ci sia sempre il rispetto della persona indipendentemente dalla sua provenienza”.