Intervista ai FOLKSTONE – “Natura Morta”: un urlo di romanticismo

“NATURA MORTA” è il nuovo doppio album dei FOLKSTONE, caratterizzato da un’anima malinconica e un’energica vitalità. Il disco presenta collaborazioni con artisti noti come Modena City Ramblers, Trevor Sadist, Daridel e Punkreas. La musica mescola strumenti tradizionali, come cornamuse e arpa, creando atmosfere che evocano tempi passati. I testi, radicati nel presente, offrono un ritratto sensibile e romantico della vita e dell’umanità.

In un’intervista, la band descrive “Natura Morta” come un viaggio dall’oscurità alla luce, riflettendo un’intimità che esprime le esperienze degli ultimi anni. Il progetto si distingue per il suo lirismo intenso e una ricerca di contenuti e stili, contrariamente alla tendenza dei singoli. Il lavoro si presenta come un “urlo romantico”, invitando gli ascoltatori a dedicare il giusto tempo all’ascolto. I membri si sentono consapevoli della realtà, cercando di trasmettere un messaggio romantico in un’epoca materialista.

Il pubblico, pur non essendo della tradizione di Sanremo, è appassionato e pronto ad apprezzare il nuovo progetto, che sarà presentato live in diverse date, con un focus su “Natura Morta”. La scrittura di testi e melodie è stata collaborativa, diversamente da precedenti lavori in cui i membri scrivevano autonomamente.

Oltre alla loro musica, la band ascolta generi diversi, dai classici anni ’70 al reggae e metal. La cover di “L’ultima Thule” è stata scelta per la sua storicità nelle performance live. I FOLKSTONE ambiscono a raggiungere un pubblico più ampio attraverso tour, con una naturale inclinazione verso la dimensione live. Il videoclip di “Natura morta” offre un’immersione visiva nel mondo dell’album, con immagini suggestive e senza parole.